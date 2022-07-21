Последнее обновление: 21.07.2022 16:25

Лукашенко подписал поправки в УПК о заочном уголовном производстве

Лукашенко подписал поправки в Уголовно-процессуального кодекса РБ, согласно которым вводится институт специального (заочного) производства по уголовным делам в отношении обвиняемых, находящихся за пределами Беларуси и уклоняющихся от явки в орган, ведущий уголовный процесс.

Документом устанавливается перечень составов преступлений, по которым в отношении обвиняемого может быть начато специальное производство. К ним относятся, в частности, акт терроризма, геноцид, наемничество, измена государству, диверсия, создание экстремистского формирования либо участие в нем, массовые беспорядки, призывы к санкциям.

Совершенствуется порядок обжалования судебных решений в уголовном процессе. Наряду с апелляционной вводится кассационная стадия судопроизводства с рассмотрением жалоб и протестов в президиумах областных и Минского городского судов (это обеспечит более широкий доступ к инструментам обжалования для граждан, не согласных с состоявшимися судебными постановлениями, и повысит эффективность пересмотра таких постановлений, вступивших в законную силу). Кроме того, устанавливается возможность обжалования в апелляционном порядке приговоров, которые выносятся Верховным Судом, действующим в качестве суда первой инстанции.

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