Лукашенко изменил название памятной даты 22 июня

Лукашенко своим указом изменил название памятной даты, которая приходится на 22 июня – начало вторжения фашистских войск на территорию СССР.

Теперь эта дата будет отмечаться как «День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа».

«Указ подготовлен на основании Закона от 5 января 2022 года "О геноциде белорусского народа", в соответствии с которым факты совершения нацистскими преступниками и их пособниками, националистическими формированиями в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период злодеяний, направленных на планомерное физическое уничтожение белорусского народа, признаны геноцидом белорусского народа», - говорится в комментарии к указу.