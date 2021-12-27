Лукашенко назван «Коррупционером года - 2021» по версии OCCRP

Международная организация журналистов-расследователей «Центр по исследованию коррупции и организованной преступности» OCCRP (Organised Crime and Corruption Reporting Project) назвала Александра Лукашенко человеком 2021 года в сфере организованной преступности и коррупции.

Победителями в этой номинации становились президент Венесуэлы Николас Мадуро в 2016 году, президент РФ Владимир Путин в 2014 году, президент Азербайджана Ильхам Алиев в 2012 году

Жюри в составе шести журналистов и экспертов в области противодействия коррупции выбрало Лукашенко из рекордных 1166 претендентов, номинированных коллегами и читателями. Впервые за 10 лет «Коррупционера года» выбрали единогласно.

В «борьбе» за номинацию Лукашенко обошел следующих финалистов:

свергнутого президента Афганистана Ашрафа Гани («…тоже достоин награды. Он поражает вопиющей некомпетентностью и коррумпированностью. Он бросил свой народ, обрек людей на страдания и смерть, чтобы жить среди бывших чиновников-коррупционеров в пристанище для беспринципных, которым стали ОАЭ»);

президента Сирии Башара Асада («…привел Сирию к разрушительной гражданской войне и украл сотни миллионов долларов»);

президента Турции Реджепа Эрдогана («Эрдоган возглавляет коррумпированное правительство, отмывающее через государственные банки китайские платежи за иранскую нефть»);

экс-канцлера Австрии Себастьяна Курца («… был лидером Австрийской партии свободы (АПС), членов которой засняли на видео, когда они предлагали девушке, выдававшей себя за родственницу российского бизнесмена, выгодные правительственные контракты в обмен на положительное освещение партии в СМИ»).

«В плане коррупции это был выдающийся год, но Лукашенко всех превзошел», - прокомментировал решение координатор жюри, сооснователь OCCRP Дрю Салливан.

«Вот чем отличился Лукашенко за последний год: организовал потоки государственных средств олигархам, близким его семье; приказал перехватить и посадить в Минске пассажирский самолет Ryanair с белорусским диссидентом на борту в нарушение международного воздушного права; спровоцировал миграционный кризис, направив тысячи беженцев к границе Беларуси с Евросоюзом; распространял дезинформации о коронавирусе и методах лечения», - говорится в заявлении OCCRP.