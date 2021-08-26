Последнее обновление: 26.08.2021 17:00

Лукашенко встретился с вернувшимся из Латинской Америки Шейманом

Лукашенко сегодня провел встречу с экс-главой управления делами президента Виктором Шейманом, который ушел в отставку в июне текущего года.

«Виктор Шейман доложил о выполнении поручений по итогам поездки в страны Латинской Америки и иных вопросах, находящихся в сфере его ответственности», - сообщила пресс-служба Лукашенко.

В июне, принимая отставку Шеймана, пенсионер попросил его продолжить выполнение обязанностей, не связанных с управлением делами: в частности, речь шла о работе со странами дальнего зарубежья, включая Кубу, Венесуэлу и страны Африки.

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