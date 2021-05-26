Последнее обновление: 26.05.2021 19:01

Румас: У правоохранительных органов Беларуси ко мне нет претензий

Экс-премьер Беларуси Сергей Румас, которого после ухода в отставку СМИ откопали в Лондоне, а затем обнаружили в Киеве, уже успел побывать дом, то есть в Минске, сейчас находится в Москве, откуда планирует снова поехать в Киев.

«Да, я был в Минске, но сейчас в Москве», - утверждает Румас.

О хаотичных передвижениях Румаса, у которого якобы прошел обыск, а его самого хотят допросить и не только следственные органы по делу о нецелевом использование госсредств на Туровский молочный комбинат, сообщает издание «Наша Нива».

Сам Румас отрицает наличие интереса силовых ведомств к своей персоне.

«Вопросы ко мне со стороны правоохранительных органов придумали журналисты. Их не было и нет», - заявил экс-премьер, который из Москвы планирует снова вернуться в Киев.

«На следующей неделе снова собираюсь в Киев: у меня там проект», - утверждает Румас.

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