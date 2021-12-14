Совмин РБ установил размер поощрения за активное содействие Госконтролю

Совмин Беларуси постановлением №715 от 10 декабря 2021 года утвердил Положение о порядке выплаты денежного вознаграждения общественным инспекторам за активное содействие органам Госконтроля, а также величину самой «печеньки».

«Выплата денежного вознаграждения общественному инспектору осуществляется… за календарный год в размере до 20 базовых величин. За особые заслуги, выполнение заданий особой важности и сложности общественному инспектору могут осуществляться дополнительные выплаты денежного вознаграждения в размере до 10 базовых величин», - сказано в документе.

Активное содействие может выражаться в форме успешного выполнения заданий (поручений) органов КГК; личного вклада в общие результаты работы при проведении органами КГК аналитических и контрольных мероприятий; своевременного и качественного выполнения своих обязанностей; инициативы, проявленной при оказании содействия органам КГК.