Последнее обновление: 13.01.2022 13:26

Власти Беларуси хотят скрестить Минсвязь и Мининформ

Лукашенко сегодня провел первое в 2022 году совещание с правительством, в ходе которого обсуждался вопрос появления в стране Министерства цифрового развития и связи.

«…я поручил обсудить на этом совещании создание … Министерства цифрового развития и связи. С одной стороны, благодаря бурному развитию цифровых технологий мир действительно стал меняться очень быстро. И нам необходимо использовать все преимущества этих процессов. С другой - следует помнить и понимать, что государство в принятии решений по регулированию данной сферы должно работать на опережение. Поэтому сегодня внимательно рассмотрим данный вопрос", - сказал Лукашенко.

Новое министерство планируется создать за счет скрещивания двух существующих – Минсвязи и Мининформа.

Поскольку классических, с точки зрения формата, СМИ в стране осталось раз-два и обчелся, а все современные медиа больше относятся к сфере деятельности Минсвязи, то решение слить два министерство в одно с модным названием вполне объяснимо. Помимо бюджетной экономии, властям будет и проще цензуру осуществлять, исключив из этого процесса межведомственное взаимодействие.

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