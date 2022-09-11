Последнее обновление: 11.09.2022 11:46

Юрий Чиж вышел на свободу

Юрий Чиж вышел на свободу, сообщил sputnik.by со ссылкой на несколько не связанных между собой источников.

Один собеседник отметил, что у него нет информации относительно возможного помилования бизнесмена. Другой информированный источник сообщил, что "вполне возможно, что его помиловали".

Официальной информации, к примеру от защитника Чижа, пока нет. Также нет в открытом доступе документов, которые бы подтверждали информацию о том, что предприниматель вышел на свободы на основании акта о помиловании.

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