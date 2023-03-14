Поправки о смертной казни чиновникам за госизмену вступят в силу с 25 марта

В Беларуси с 25 марта вступают в силу поправки в кодексы об уголовной ответственности, предусматривающие смертную казнь чиновникам и военнослужащим за госизмену, а также уголовную ответственность за пропаганду терроризма и дискредитацию армии.

Текст закона опубликован на Национальном правовом портале во вторник. Документ вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Законом предусматривается распространение уголовной ответственности за измену государству, совершенную должностным лицом, на всех лиц, занимающих государственные должности. При этом за измену государству, совершенную должностным лицом или военнослужащим, вводится возможность применения исключительной меры наказания - смертной казни.

За ряд преступлений антигосударственной направленности устанавливается дополнительное наказание в виде штрафа в размере до 50 тыс. базовых величин (около $740 тыс.).

Вводится уголовная ответственность за пропаганду терроризма, дискредитацию Вооруженных сил, других войск и воинских формирований, а также за нарушение требований по защите государственных секретов.

С трех до десяти суток увеличивается срок задержания лиц, подозреваемых в совершении измены государству, заговоре или иных действиях с целью захвата государственной власти, шпионаже и агентурной деятельности.