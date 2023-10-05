Последнее обновление: 05.10.2023 16:41

Международный Красный Крест потребовал увольнения руководителя отделения в Беларуси

Расследование Международной Федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФОККиКП) показало, что действующий генсек Белорусского Красного Креста Дмитрий Шевцов "нарушил основополагающие принципы движения" и его правила.

Имеются в виду официальные заявления Шевцова, в том числе о применении ядерного оружия и о перемещении детей в Беларусь с оккупированных территорий Украины, говорится на сайте МФОККиКП.

Приводится пример также с его визитом в оккупированные Луганск и Донецк в июле этого года. Журналисты тогда заметили букву Z на одежде Шевцова, а сам он подтвердил, что организация участвует в вывозе детей.

По мнению правления МФОККиКП, генсек БКК нарушил "политику добросовестности". В связи с этим ему теперь запрещено "занимать какие-либо руководящие должности в МФОКК и КП до дальнейшего уведомления". Кроме того, правление призвало "освободить Дмитрия Шевцова от занимаемой должности не позднее 30 ноября".

Если этого не произойдет, то МФОККиКП воздержится от "новых партнерских обязательств, включая финансирование".

"Если Белорусский Красный Крест не предпримет необходимых действий для отстранения действующего генерального секретаря, членские права национального общества будут автоматически приостановлены 30 ноября 2023 года. После этого любое новое финансирование не будет предоставляться до момента отстранения от должности действующего генерального секретаря", - говорится на сайте МФОККиКП.

Правление пояснило, что в случае приостановления членских прав БКК "перестанет быть членом МФОКК и КП" и не сможет участвовать в генеральной ассамблее, голосовать или быть избранным на любом уставном совещании федерации.

Ранее по теме


<Сентябрь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Октябрь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование