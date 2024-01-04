Лукашенко утвердил новую концепцию государственной кадровой политики

Лукашенко указом №1 утвердил обновленную концепцию государственной кадровой политики, сообщила его пресс-служба.

Концепция устанавливает единые подходы к формированию и реализации государственной кадровой политики, которая понимается как "деятельность государства по созданию целостной системы формирования и эффективного использования трудовых ресурсов, развития кадрового потенциала отраслей экономики и сфер деятельности, ориентированного на решение актуальных и перспективных экономических, социальных и политических задач, а также по обеспечению кадровой безопасности", говорится в сообщении.

В концепции также определены приоритетные направления кадровой политики: противодействие угрозам кадровой безопасности, совершенствование механизмов прогнозирования кадровой потребности, стимулирование кадров к повышению производительности труда и уровня квалификации, а также упорядочение процессов трудовой миграции.

Приоритетами на макроэкономическом уровне являются обеспечение подготовки востребованных специалистов, эффективное использование кадров и создание условий для полной занятости, на региональном - формирование благоприятной среды и условий для закрепления кадров на местах. На государственной службе необходимо обеспечить стабильность государственного аппарата, управляемость кадровым составом, действенность системы подбора и расстановки кадров.