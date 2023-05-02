Власти Беларуси не планируют отменять ценовое регулирование в ближайшее время

Власти Беларуси не планируют в ближайшее время отменять введенное постановлением №713 ценовое регулирование, заявил первый замминистра антимонопольного регулирования и торговли Иван Вежновец на заседании совета по развитию предпринимательства при Мингорисполкоме.

«Сейчас ключевой вопрос, который обозначает бизнес, - насколько длительным будет это ценовое регулирование. Мы неоднократно обращали внимание, что рассматриваем постановление как длительный механизм ценового регулирования, который мы в ближайшее время отменять не планируем», - заявил Вежновец (цитата БелТА).

«Вместе с тем у нас в министерстве создана экспертная рабочая группа. В рамках ее работы мы рассматриваем альтернативные варианты изменения ценового регулирования, его переформатирование, которое бы позволило бизнесу более гибко влиять на ситуацию с учетом изменения конъюнктуры рынка, а также обеспечило бы насыщенность потребительского рынка товарами отечественного производства», - добавил чиновник.