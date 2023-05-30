Власти РБ готовят поправки в ценовое регулирование ради местных производителей

Белорусские власти готовят поправки в постановление №713, которым в стране введена системы государственного регулирования цен, сообщила пресс-служба Совмина РБ.

«Основная цель изменений – стимулирование продаж и продвижения товаров отечественного производства», - говорится в сообщении.

С этой целью власти обещают предоставить местным производителям «инструменты и механизмы» для активного увеличения объемов продаж, повышения узнаваемости товаров и торговых марок, выработки совместно с организациями торговли условий реализации товаров конечному потребителю.