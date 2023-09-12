Белорусская компания оштрафована на 250 тыс. рублей за превышение оптовой надбавки

Белорусские власти в лице МАРТ РБ оштрафовали ООО «Кампари» за превышение установленного законодательством предельного размера оптовой надбавки при реализации медицинских масок.

«…выявлено, что ООО «Кампари» в период с 25 ноября 2020 г. по 22 марта 2023 г. допущено превышение установленных оптовых надбавок на медицинские маски производства ООО «Маска» (Российская Федерация)», - говорится в сообщении ведомства.

«Таким образом, юридическое лицо должно уплатить штраф в размере более 250 тыс. бел. руб. (двукратный размер разницы между фактической выручкой, полученной от реализации медицинских масок, и расчетной величиной выручки от реализации этих масок по ценам, установленным в соответствии с законодательством), а виновное должностное лицо – 10 базовых величин», - поясняет МАРТ РБ.