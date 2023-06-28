Власти Беларуси заставили торговые сети продлить социальную скидку на III квартал

МАРТ и белорусские торговые сети 28 июня 2023 года подписали соглашение о продлении на III квартал текущего года так называемой скидки на продовольственные товары для отдельных категорий населения (пенсионеров).

«Очередные переговоры, которые велись с торговыми сетями о возможности продления скидки, были сложными и дискуссионными в связи с действием системы регулирования цен, которая в некоторой мере ограничивает доходность торгового звена», - признало ведомство.

«Однако внесенные корректировки в постановление … №713 «О системе регулирования цен», которые направлены, прежде всего, на стимулирование продаж белорусской продукции и немного увеличивают доходность торгового звена, позволили склонить чашу весов к согласию продлить действие скидки для уязвимых слоев населения», - говорится в сообщении МАРТ.

Утверждается, что продление соглашения «поддержано всеми его действующими участниками».

За период действия Соглашения (с 17 января 2022 г.) участниками выдано около 1,7 млн. скидочных карт. Сумма предоставленной скидки составила порядка 37 млн. бел. руб.