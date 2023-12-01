Последнее обновление: 01.12.2023 13:22

МАРТ РБ оштрафовал 4-х поставщиков овощей за нарушение ценообразования

МАРТ Беларуси на основании результатов контрольно-аналитических мероприятий оштрафовал четырех субъектов хозяйствования, осуществлявших поставки плодоовощной продукции в адрес одной из крупных торговых сетей.

«… установлены факты нарушения законодательства о ценах и ценообразовании (ООО «Агрофреш Групп», ООО «ФрутВег», ООО «Планета Зелени», ИП Сидорова Е.С.)», - говорится в сообщении ведомства.

«Общая сумма штрафных санкций составила 12,7 тыс. рублей», - отмечается в сообщении.

Среди выявленных нарушений:

- реализация регулируемых потребительских товаров по отпускным ценам, рассчитанным с нарушением установленного порядка установления (формирования) и (или) применения цен, в том числе за счет включения в расходы по фасовке затрат, не предусмотренных законодательством и отнесённых на увеличение отпускных цен;
- превышение предельной максимальной надбавки импортера;
- превышение предельных максимальных оптовых надбавок;
-неуказание в товарно-транспортных накладных сведений, связанных с установлением цен на товары, в отношении которых осуществляется государственное регулирование цен, в том числе: неуказание сумм расходов по доставке товаров, сумм расходов по фасовке, вида предоставленной производителем скидки, указание в сопроводительных документах недостоверных сведений, связанных с установлением цен, таких как цена производителя, размер оптовой надбавки.

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