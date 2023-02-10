Совмин Беларуси расширил перечень товаров, на которые распространяется госрегулирование цен

Совмин Беларуси ограничил уровень надбавок импортеров и оптовых надбавок к отпускной цене производителя при закупке отдельных материально-технических ресурсов, что фактически означает расширение перечня товаров, на которые установлено регулирование цен.

В частности, устанавливаются предельные максимальные надбавки импортера и оптовые надбавки к отпускным ценам производителей на транспортные средства, машины и оборудование, запасные части (за исключением бывших в употреблении); ветеринарные препараты для сельскохозяйственных животных; семена; шрот (жмых) подсолнечный, соевый, рапсовый.

Документом также вводится норматив рентабельности для определения суммы прибыли, подлежащей включению в отпускные цены производителей на товары.

В рамках обязательств импортеров по обоснованию контрактных цен на импортируемые товары устанавливается, что размер применяемой оптовой надбавки не должен превышать размера предельной оптовой надбавки независимо от количества юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, участвующих в реализации товаров.

«Постановление позволит исключить возможность необоснованного завышения цен на приобретаемые сельскохозяйственными производителями указанные товары», - говорится в комментарии пресс-службы правительства.