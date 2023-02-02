Власти Беларуси внесли поправки в систему госрегулирования цен

Совмин Беларуси постановлением под номером №713(2) от 1 февраля 2023 года принял очередные поправки в систему государственного регулирования цен, которые вступают в силу уже со 2 февраля.

«Изменения … касаются распределения административной нагрузки между государственными органами, при подтверждении экономической целесообразности уточнение подходов при формировании цен, снятие неясностей и разночтений», - говорится в комментарии пресс-службы Совмина к документу.

В частности, документом «уточнены подходы к осуществлению административных процедур»:

• расширен перечень случаев, не требующих согласования повышения отпускной цены, что позволит субъектам хозяйствования самостоятельно принимать решения по отпускным ценам в случаях отмены скидок при условии, что применяемая в результате отмены скидки цена не будет превышать ранее согласованную, а также пересчета цены пропорционально весу (объему) товара;

• уточнена норма в отношении запрета товарообменных операций (бартера), в том числе в части установления изъятий для операций с физическими лицами в отношении отдельных товаров, а также по перечням, определенным облисполкомами и Минским горисполкомом.

Поправками предусмотрена возможность увеличения цен на сумму доставки товаров:

• для производителей и импортеров – формирование отпускных цен с учетом или без учета расходов по доставке;

• для оптовой и розничной торговли – при доставке товара до розничных объектов, в том числе при поставке из собственного логистического (распределительного) склада;

• для дистанционной торговли – при доставке в пункты выдачи или покупателям.

Принятое постановление уточняет «подходы к применению курса при формировании отпускных цен импортером в зависимости от условий оплаты за товары. Также детализирован перечень указываемой информации в товаросопроводительных документах конкретно для каждого звена товародвижения: производителя, импортера, оптовой и розничной торговли.

Документом уточняется сфера госрегулирования цен в отношении:

• товаров, предназначенных для собственного пользования, производства и (или) потребления юридическими лицами;

• горячих напитков через торговые автоматы;

• непродовольственных товаров по индивидуальным заказам физических лиц;

• при реализации непродовольственных товаров в фирменных магазинах отечественного производителя либо субъекта торговли, получившего право продажи.