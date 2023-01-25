Минстройархитектуры РБ определилось с порядком регулирования цен на стройматериалы

Министерство архитектуры и строительства РБ определилось с порядком регулирования цен на строительные и лесоматериалы, следует из постановления ведомства №116 от 30 декабря 2022 года (сам документ опубликован 25 января 2022 года).

Согласно документу, предельный максимальный норматив рентабельности, используемый для определения суммы прибыли, подлежащей включению в отпускные цены на товары, реализуемые как для строительства объектов, так и для производства товаров установлен в размере 20 процентов к плановой себестоимости производства и реализации (без учета расходов, связанных с их транспортировкой до места применения); субъектам торговли для дальнейшей реализации - в размере 15 процентов к плановой себестоимости производства и реализации.

Для импортеров предельная максимальная надбавка, подлежащая включению в отпускные цены на товары, установлена в размере 15 процентов к контрактной цене и расходам по импорту (таможенным пошлинам и сборам, страхованию груза, транспортным расходам).

Для оптовым компаний предельная максимальная надбавку установлена в размере 10 процентов (независимо от количества участвующих посредников) к отпускным ценам, сформированным производителями или импортерами.

Максимальный норматив рентабельности или максимальная надбавка к цене на лесо- и пиломатериалы, предназначенные для строительства жилых домов в сельской местности установлена в размере 5%.

«Не допускается повышение отпускных цен (цен) на товары (по каждой товарной позиции*) более 30 процентов в годовом выражении по сравнению с отпускными ценами (ценами), установленными (сформированными) на 31 декабря 2022 г., а в случае отсутствия товаров на эту дату – на дату первого установления (формирования) отпускной цены (цены) в 2023 году», - также сказано в документе.