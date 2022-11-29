В Беларуси введены предельные цены на продовольствие для переработки

Минсельхозпрод РБ постановлением №113 от 17 ноября 2022 года установил предельные максимальные цены на продовольственную продукцию, поставляемую для переработки.

Согласно документу, предельная цена за тонну молока базисной жирности (без налога на добавленную стоимость) на условиях франко-станция отправления установлена на уровне 1367 рублей; за 1 тыс. яиц первой категории – 214 рублей (без учета мойки и дезинфекции); за тонну масла жирностью 82,5% - 17800 рублей, за 1 кг сахара «экстра» в мешках по 50 кг – 2,31 рубля.