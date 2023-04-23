В Беларуси военные начали восстанавливать стартовые площадки под стратегические ракеты

Белорусские военнослужащие приступили к сезонным работам по благоустройству объектов, где ранее базировались подразделения ракетных войск стратегического назначения, сообщило Минобороны РБ.

«Личным составом проводятся работы по благоустройству территории после зимнего периода, а также иные мероприятия, направленные на поддержание инфраструктуры в надлежащем состоянии», - сказано в сообщении.

При этом ведомство утверждает, что ранее «боевые стартовые позиции использовались для размещения подвижного грунтового ракетного комплекса «Тополь».

Накануне, Минобороны сообщило, что расчеты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» ракетных войск ВС РБ завершили практическую подготовку в России.