Лукашенко объяснил, зачем «тащит в страну ядерное оружие»

Лукашенко заявил, что хочет размещения в Беларуси ядерного оружия ради устрашения других стран, что, в свою очередь, по его мнению, позволит обезопасить Беларусь.

"Там война, там НАТО расширяется и прочее, прочее, прочее. Нам сейчас непросто. Я не просто сюда ядерное оружие тащу. Обезопасить надо страну, чтобы смотреть боялись в нашу сторону. В противном случае опять будем под сапогом чьим-то ходить. Я хочу, чтобы вы этот посыл прежде всего восприняли от меня. Это не нагнетание обстановки. Что тут нагнетать. Вы лучше меня знаете, что происходит", - заявил сегодня Лукашенко на полях Гомельской области.

По его словам, Беларусь с удовольствием посещают граждане соседних стран.

"Сейчас эти мерзавцы закрыли границу. Забетонировали, заминировали - ни проехать, ни пройти. Но это их проблема. Они уже людей сюда не пускают. Поляки, литовцы закрывают пропускные пункты, создают проблемы, прежде всего для своих людей, чтобы они к нам не ехали. Потому что, возвращаясь от нас, они говорят: "Вы что, с ума сошли, чего вы с белорусами мирно не живете?" То есть это уже в политику перерастает", - озвучил свою версию реальности Лукашенко.