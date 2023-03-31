Последнее обновление: 31.03.2023 15:24

Лукашенко: Я поручил восстановить стартовые площадки ядерных ракет

Лукашенко на прошлой неделе дал поручение восстановить все стартовые площадки, на которых во времена СССР размещались стратегические ракеты «Тополь».

Он утверждает, что после развала СССР была взорвана только одна площадка, остальные остались нетронутыми.

Лукашенко также пообещал «обеспечивать независимость страны всем, чем возможно, в том числе и ядерным оружием». «Это наше оружие, которое будет обеспечивать нашу независимость», - заключил он.

«Мы договорились с Путиным, если надо, то введем и стратегическое оружие. И они должны, мерзавцы, на Западе понимать, что, защищая свои страны, мы ни перед чем не остановимся», - позже заявил Лукашенко.

Ранее по теме


<Февраль 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272812345
6789101112
Март 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
272812345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование