Последнее обновление: 28.03.2023 21:08

Байден обеспокоен планами России разместить в Беларуси ядерное оружие

Президент США Джо Байден во вторник заявил журналистам, что он обеспокоен планами России разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси.

"Они еще не сделали этого, если только ничего не произошло, пока я был в вертолете. Конечно, я обеспокоен этим", - заявил американский президент.

Он повторил свою позицию относительно опасности ядерной риторики России.

"О чем я говорил с вами, ребята, в течение последнего года? Это опасный разговор, и он вызывает беспокойство", - добавил американский президент.

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