Украина: Размещение ядерного оружия не поможет сохранению суверенитета Беларуси

Решение России разместить в Беларуси тактическое ядерное оружие приведет к ухудшению региональной безопасности и еще больше поставит под угрозу суверенитет Беларуси.

«Для тех, кто хоть немного разбирается в вопросах ядерной безопасности, очевидно, что решение Путина разместить ядерное оружие на территории Беларуси отнюдь не будет способствовать усилению региональной безопасности и сохранению суверенитета Беларуси», - заявил посол Украины в Беларуси Игорь Кизим.

«Кроме того, это и прямо противоречит положениям Договора о нераспространении ядерного оружия. Причем это нарушение как со стороны России, так и Беларуси», - добавил он.

«Но самое печальное то, что сейчас здесь, в Беларуси, найдется куча «аналитиков», «экспертов», парламентариев и др., которые будут убеждать белорусское общество в том, что это хорошо для сохранения мира и ради будущего страны. Но, наверное, в этом контексте им нужно было бы вспомнить и о последствиях аварии на Чернобыльской АЭС. Понятно зачем это нужно нынешнему кремлевскому режиму, но зачем это белорусам?» — подчеркнул дипломат.