МИД Польши: Россия превращает Беларусь в винтик своей военной машины

МИД Польши расценил намерение России разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси как шаг к дальнейшему втягиванию Минска в военную машину РФ.

"Мы считаем, что решение Владимира Путина разместить тактическое ядерное оружие и средства его доставки в Беларуси еще больше усиливает напряженность в связи с российской агрессией против Украины. Это еще один шаг к превращению Беларуси в винтики российской военной машины", - заявил представитель МИД Польши Лукаш Ясина в комментарии RMF 24.

Он добавил, что этакое решение также создает риски с точки зрения нераспространения ядерного оружия.

"Действия России подтверждают легитимность и важность политики сдерживания НАТО, в которой Польша участвует", - подчеркнул Ясина.

При этом он воздержался от ответа на вопрос о том, рассмотрит ли Польша возможность присоединения к программе НАТО по распределению тактического ядерного оружия.

"Польша делает все, чтобы обеспечить свою безопасность, но такие заявления не будут звучать из уст пресс-секретаря", - ответил Ясина.