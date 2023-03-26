Тихановская называет нарушением конституции Беларуси размещение российского ядерного оружия

Светлана Тихановская заявила, что размещение на территории Беларуси российского тактического ядерного оружия нарушает конституцию страны.

"Развертывание российского тактического ядерного оружия в Беларуси непосредственно нарушает конституцию Беларуси и серьезно противоречит воле белорусского народа принять неядерный государственный статус, выраженный в Декларации о государственном суверенитете Беларуси 1990 года", - заявила Тихановская, которую цитирует пресс-служба.

В субботу Путин заявил о намерении разместить в Беларуси российские тактические ядерные заряды, сославшись при этом на договоренность с Лукашенко.

"Российская Федерация уже является враждебной силой в отношении белорусской государственности и национальной идентичности, а таким образом она напрямую нарушает Будапештский меморандум о гарантиях безопасности для Беларуси, когда она присоединилась к договору нераспространении ядерного оружия", - заявила Тихановская.

"Россия выступает в качестве оккупирующей силы, нарушая национальную безопасность и ставя Беларусь на курс столкновения со своими соседями и международным сообществом", - добавила она.

В статье 10 белорусской Декларации о государственном суверенитете сказано, что "Республика Беларусь ставит целью сделать свою территорию безъядерной зоной, а республику – нейтральным государством".