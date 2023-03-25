Лукашенко уговорил Путина на тактическое ядерное оружие в Беларуси

Россия намерена разместить на территории Беларуси тактическое ядерное оружие, заявил сегодня Путин.

Он утверждает, что договорился об этом с Лукашенко и что такое размещение будет сделано без нарушения режима нераспространения ядерного оружия.

Путин также сказал, что Россия уже помогла переоборудовать несколько белорусских военных самолетов для применения тактического ядерного оружия и передала Минску ракетные комплексы "Искандер", которые могут нести такие заряды.

"Поводом послужило заявление замминистра обороны Великобритании, что они собираются поставлять снаряды на Украину с обедненным ураном", - сказал Путин.

"Но даже вне контекста этих событий Александр Григорьевич Лукашенко давно ставит вопрос о том, чтобы разместить на территории Беларуси российское тактическое ядерное оружие", - уточнил Путин.