Последнее обновление: 31.03.2023 15:24

США пока не видят переброски Россией тактического ядерного оружия в Беларусь

США пока не увидели признаков поставки Россией тактического ядерного оружия в Беларусь и его применения в Украине, заявил в четверг координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Мы не видели никаких указаний на то, что он [Путин] уже сделал это, то есть указаний на то, что он намерен перебросить тактическое ядерное оружие или ядерное оружие любого типа, а также указаний на то, что он намерен применить его в Украине. Мы наблюдаем за ситуацией с максимальным вниманием», - сказал Кирби.

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