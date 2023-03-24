Лидеры ЕС осудили военную поддержку России со стороны Беларуси и Ирана

Европейский совет в четверг осудил агрессию России против Украины, а также военную помощь, которую российской стороне оказывают Беларусь и Иран.

"Европейский совет осуждает военную продолжающуюся поддержку агрессивной войны России со стороны Ирана и Беларуси. Он призывает все страны не оказывать материальную или иную поддержку агрессивной войне России", - говорится в заявлении по итогам саммита.

Лидеры ЕС решительно осудили саму агрессию России против Украины, которая является явным нарушением Устава ООН, и подчеркнули непоколебимую поддержку со стороны ЕС "независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и ее неотъемлемого права на самооборону от российской агрессии".

Европейский совет отдельно напомнил о принятой в феврале резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о достижении мира в Украине и подтвердил поддержку предложенной Киевом "формулы мира".

"Россия должна прекратить свою агрессию и немедленно, полностью и безоговорочно вывести все свои вооруженные силы и марионеток со всей территории Украины в пределах ее международно признанных границ", - подчеркивается в выводах.

Кроме того, лидеры ЕС призвали Россию соблюдать международное право, а также "приняли во внимание ордера на арест, недавно выданные Международным уголовным судом против президента России и его уполномоченного по правам ребенка за военное преступление незаконной депортации и перемещения украинских детей из оккупированных районов Украины в Россию".