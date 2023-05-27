ЕС осудил перемещение ядерного оружия РФ в Беларусь

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель осудил соглашение между Россией и Беларусью о перемещении российских ядерного оружия на белорусскую территорию.

Об этом говорится в заявлении Борреля, обнародованном внешнеполитической службой Евросоюза в пятницу.

"Это шаг, который приведет к дальнейшей чрезвычайно опасной эскалации", – констатировал Боррель.

Верховный представитель ЕС подчеркнул, что это решение противоречит обязательствам, которые Россия взяла на себя в Будапештском меморандуме, согласно которому Беларусь ликвидировала все ядерное оружие со своей территории. А также противоречит обязательствам, взятым в Совместном заявлении лидеров пяти ядерных держав от 3 января 2022 года о том, что ядерная война не может быть выиграна и никогда не должна вестись.

"Мы призываем Россию придерживаться этих обязательств", – отметил Боррель.

Он добавил, что белорусский режим является соучастником незаконной и неспровоцированной агрессивной войны России против Украины.

"Мы призываем белорусские власти немедленно прекратить поддержку агрессивной войны России против Украины и отменить решения, которые могут лишь способствовать росту напряженности в регионе и подрывать суверенитет Беларуси. Любая попытка дальнейшей эскалации ситуации будет встречена решительной и скоординированной реакцией", – говорится в заявлении главы дипломатии Евросоюза.