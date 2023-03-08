ЕС осудил приговор Тихановской и ее соратникам

Европейский Союз во вторник осудил объявленные в Минске накануне приговоры Светлане Тихановской и ее соратникам и выразил готовность к дальнейшим шагам в отношении Беларуси.

"ЕС осуждает эти абсурдные приговоры, построенные на сфабрикованных обвинениях в государственной измене, экстремизме, заговоре и разжигании ненависти. Это еще один досадный пример пародии на правосудие и продолжающегося политического злоупотребления Лукашенко судебной системой", - говорится в заявлении высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепа Борреля.

"ЕС будет продолжать поддерживать всех, кто мужественно выступает за независимую и демократическую Беларусь, и готов принять меры в ответ на продолжение возмутительного наезда на права ее населения", - подчеркнул он.

В понедельник Минский городской суд вынес заочный приговор по уголовному делу членов Координационного совета белорусской оппозиции. Светлану Тихановскую приговорили к 15 годам лишения свободы в колонии общего режима, экс-министра культуры Павла Латушко - к 18 годам колонии. Трем другим фигурантам дела - Марии Мороз, Ольге Ковальковой и Сергею Дылевскому - назначили по 12 лет колонии.