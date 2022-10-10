Посол ЕС в Беларуси Дирк Шубель покинул свою должность

Глава представительства ЕС, посол Евросоюза в Беларуси Дирк Шубель покинул свою должность после трех лет работы.

"Белорусские власти решили не продлевать мне визу и аккредитацию еще на год, что очень затрудняет реализацию моего мандата", - сообщил Шубель, передает Интерфакс.

Он обратил внимание, что сам очень сожалеет о таком решении, был готов продолжать работу с Беларусью в качестве посла и даже надеялся вернуться в Минск, чтобы там провести последний год своего пребывания в должности.

Шубель отметил, что всегда честно выполнял свой долг на посту посла ЕС в Беларуси и постоянно доводил позицию Евросоюза до белорусских властей. Он также написал о своем желании позже вернуться в Беларусь, «которая мне полюбилась и у которой прекрасное будущее".

Обязанности главы представительства ЕС после ухода Шубеля будет исполнять поверенная в делах ЕС в Беларуси Эвелина Шульц.