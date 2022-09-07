МИД Беларуси уведомил Брюссель о недопустимости шастания дипломатов по судам

МИД Беларуси обвинил временного представителя ЕС в Беларуси Эвелину Шульц в попытке спровоцировать скандал и сделать себе имя, а также предупредил Брюссель о недопустимости шастаний дипломатов по судам.

Комментарий пресс-секретаря МИД Беларуси А.Глаза по поводу посещения дипломатами судебных заседаний:

«Это, в принципе, какой-то абсурд с точки зрения дипломатической работы. Так дискредитируется само понятие дипломатии. Поясню. Есть всеми признаваемый обязывающий правовой документ - Венская конвенция о дипломатических сношениях. Она четко определяет функции представительств, и среди них нет ни шастаний по судам, ни дачи оценок работы судебной власти, ни прокурорской, ни адвокатской деятельности. Равно как и нужных компетенций у западных дипломатов. Для этого должно быть как минимум соответствующее образование.

Конвенция также устанавливает, например, что дипломаты «обязаны не вмешиваться во внутренние дела принимающего государства» и вести все официальные дела с «министерством иностранных дел или через это министерство». Есть еще обязательство уважать законы и постановления, соблюдать порядок посещения мест с особым режимом доступа и так далее. В июле 2021 г. нами дополнительно была направлена нота в Представительство ЕС и ряд посольств, в которой совершенно четко и недвусмысленно доведен порядок посещения этими дипломатами белорусских госорганов. Это на тот случай, если в ЕС существует некая отдельная от международного сообщества Венская конвенция.

Мы вынуждены были это сделать в ответ на недружественные действия против нашей страны и ограничения, введенные в отношении наших дипломатов. В результате мы видим сознательные попытки некоторых все это грубо нарушать. И это ведь не первый случай. Как к этому относиться?

Это фанфаронство и совершенно явная, преднамеренная провокация. Попытка подтолкнуть белорусскую сторону к каким-то более резким шагам. Цель также понятна – спровоцировать скандал и на этом сделать себе имя, чтобы не быть переведенным на службу в более экзотические и жаркие регионы. Что уже случилось, кстати, с некоторыми «великими» западными дипломатами, шумно уехавшими из Беларуси.

О нашей принципиальной позиции уже уведомлен Брюссель. Сегодня же в МИД вызвана Временная поверенная в делах ЕС в Беларуси, которая крайний раз предупреждена о возможных последствиях подобных провокаций и проинформирована о применении белорусской стороной дополнительных мер реагирования к Представительству ЕС».

Статья 3 Венской конвенции гласит:

«1. Функции дипломатического представительства состоят, в частности:

a) в представительстве аккредитующего государства в государстве пребывания;

b) в защите в государстве пребывания интересов аккредитующего государства и его граждан в пределах, допускаемых международным правом;

c) в ведении переговоров с правительством государства пребывания;

d) в выяснении всеми законными средствами условий и событий в государстве пребывания и сообщении о них правительству аккредитующего государства;

e) в поощрении дружественных отношений между аккредитующим государством и государством пребывания и в развитии их взаимоотношений в области экономики, культуры и науки».