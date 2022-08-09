Боррель: У Лукашенко нет никакой демократической легитимности

Евросоюз продолжит поддержку белорусского народа, заявил высокий представитель Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель по случаю второй годовщины масштабных протестов в Беларуси против фальсификации итоговой президентских выборов и массовых репрессий против мирных граждан.

"Мы снова подтверждаем нашу непреклонную поддержку демократических стремлений и усилий, направленных на поддержание уважения основных прав человека. Повторяем, что Александр Лукашенко лишен какой-либо демократической легитимности", – говорится в заявлении.

Боррель отметил продолжающиеся масштабные репрессии против народа Беларуси из-за мирного стремления к демократии, напомнил, что число политзаключенных составляет более 1200 человек, а многие белорусы были вынуждены покинуть страну во избежание необоснованных преследований.

"В то же время ни один из виновных в насилии против мирного населения не привлечен к ответственности. Мы будем продолжать поддерживать международные усилия по привлечению Беларуси к ответственности с целью сбора и сохранения доказательств нарушений прав человека. Мы не забудем жертв режима Лукашенко, его прошлых и нынешних преступлений", – отмечает Боррель.

В заявлении отмечается причастность режима Лукашенко к войне России против Украины против воли белорусского народа.

"Наша решимость поддерживать народ Беларуси остается неизменной. С августа 2020 года ЕС выделил около 65 миллионов евро на поддержку народа Беларуси… Мы готовы мобилизовать наш комплексный план экономической поддержки стоимостью 3 миллиарда евро, как только в Беларуси состоится демократический переход", – добавляет высокий представитель ЕС.

В заключение он подчеркивает, что для ЕС "Беларусь и ее мужественный народ являются важным европейским соседом".

"Мы твердо настроены продолжать использовать наши имеющиеся инструменты, в том числе дальнейшие санкции и усиленную поддержку, для поддержки демократических прав белорусского народа. Мы будем продолжать поддерживать народ Беларуси и поддерживать демократическую, независимую, суверенную, преуспевающую и стабильную Беларусь", - заявил Боррель.