Режим Лукашенко просит ЕС о возобновлении диалога

Белорусские власти просят Евросоюз отказаться от санкционной политики и восстановить диалог, следует из письма главы МИД РБ, адресованного руководству ЕС и ряда европейских стран.

Скан письма от 6 апреля опубликовал в четверг журналист RFE/RL Рикард Йозвяк.

«Неудачная цепь событий, произошедших с 2020 года, вернула Беларусь и ЕС практически в ледниковый период», - Макей, добавляя, что на границе между нами выросла новая «берлинская стена».

По его словам, введенные ЕС санкции «бьют по обычным людям», а против Беларуси в рамках международных организаций начата «охота на ведьм».

«Если санкционная политика ЕС имеет целью изменить поведение Беларуси, то, боюсь, приведет она только к тому, что все меньше ЕС будет в Беларуси. Неужели это в интересах кого-либо в Европе?» — вопрошает Макей.

«Позвольте мне еще раз прояснить нашу позицию относительно горячего конфликта, разворачивающегося у нас на пороге. Мы категорически отвергаем любые инсинуации о том, что Беларусь как-то вовлечена в боевые действия в Украине. Беларусь не собирается быть втянутой в войну. Нам хватило войн за нашу историю», - говорится в письме.

«Давайте все обратимся к дипломатическому инструментарию, чтобы восстановить диалог, который является единственным средством для поиска пути движения вперед в любых обстоятельствах. Надеюсь, мудрость, прагматизм, поддержка суверенитета и независимости всех стран Европы, в том числе Беларуси, и желание сохранить мир и процветание для всех будут направлять нас в этих усилиях», — заключил Макей.

Впрочем, в письме ничего не сказано о проблеме президентских выборов, результаты которых были фальсифицированы, о насилии в отношении граждан страны, о тотальной цензуре СМИ и интернета, о тысяче политзаключенных и сотнях тысяч беларусов, вынужденных покинуть страну из-за репрессий, нет и намеков на некий диалог с…

Похоже, что традиционное чванство белорусских властей позволяет им рассуждать примерно так: на фоне войны с Украиной и спустя полтора года осле событий августа-сентября 2020 года, ЕС должен ухватиться за эту соломинку диалога и начать всё с чистого листа, в который раз…

Выходит, что запаса прочности у несгибаемой и диверсифицированной экономики синеокой осталось совсем на чуть-чуть.