Евросоюз принял к сведению проект поправок в конституцию Беларуси

Евросоюз принял к сведению опубликованный в понедельник проект поправок в конституцию Беларуси, но приоритетом для Брюсселя остаются "национальный диалог и честные президентские выборы в этой стране".

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Еврокомиссии.

"Мы приняли к сведению публикацию проекта поправок к конституции. Для ЕС приоритетом остается прекращение репрессий, освобождение политических заключенных, настоящий инклюзивный диалог, который должен привести к новым, свободным и честным президентским выборам под наблюдением Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ", - сказал представитель Еврокомиссии.

По его словам, эти принципы были озвучены в октябре 2020 года по итогам саммита Евросоюза.