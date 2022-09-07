ЕС вызвал на ковер представителя Беларуси после задержания европейского дипломата в Минске

Европейская служба внешних дел вызвала временного поверенного в делах Беларуси в Брюсселе после задержания в Минске представителя ЕС Эвелины Шульц, сообщило представительство ЕС в Беларуси

Задержание Шульц произошло у здания суда после вынесения приговора правозащитнице Марфе Рабковой и девяти анархистам, в результате которого "десять политзаключенных были приговорены к неоправданно длительным и строгим срокам", отмечает диппредставительство.

"Это незаконное задержание дипломата является серьезным нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях, гарантирующей личную неприкосновенность дипломатов, и ставит под сомнение безопасность дипломатов в Беларуси", - сказано в заявлении.

Отмечается, что подобное незаконное задержание дипломатического персонала ЕС происходит уже во второй раз.

"Европейская служба внешних дел уже вызвала временного поверенного в делах Беларуси в Брюсселе для объяснения этого серьезного инцидента", – отметило диппредставительство.

Как сообщила Эвелина Шульц, 6 сентября около 15.35 ее насильно задержали на выходе из здания Минского городского суда. Это произошло после ее беседы в фойе с гражданами, присутствовавшими на публичном оглашении приговора в закрытом судебном заседании.

Шульц подчеркнула, что она неоднократно давала понять, что обладает дипломатической неприкосновенностью, предъявила как дипломатическую карту, так и дипломатический паспорт.

«В конце моего задержания около 17.30, когда прибыл представитель госпротокола МИД, сотрудник милиции попросил меня через представителя МИД, который переводил, принять официальный «протокол» и подписать его. На протяжении всего этого «разговора» я настаивала на соблюдении моего дипломатического иммунитета и на присутствии представителя делегации ЕС и/или консулов Польши или Германии», - сообщила Щульц, которую цитируют белорусские медиа.

По словам дипломата, во время чтения протокола ее снимали на видеокамеру.