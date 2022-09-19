Последнее обновление: 19.09.2022 19:25

Беларусь отказала в визе главе представительства ЕС

Беларусь отказала в визе главе представительства ЕС Дирку Шубелю, что не позволит ему вернуться в Беларусь и, скорее всего, лишит его статуса посла.

«После незаконного и недопустимого задержания и преследования временной поверенной в делах ЕС в Минске белорусские власти решили пойти еще дальше, не продлив аккредитацию послу Дирку Шубелю, главе делегации ЕС в Беларуси», - прокомментировал решение белорусских властей официальный представитель ЕС по внешнеполитическим вопросам Петер Стано.

По его словам, Шубель был готов продолжить свою работу в качестве главы представительства ЕС.

"Очевидно, что это недружественный шаг, который еще больше ограничит дипломатические контакты и двусторонние отношения между Европейским союзом и Беларусью", - отметил Стано.

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