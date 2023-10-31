Посетивших Куропаты европейских дипломатов снова атаковали представили госСМИ

Европейские дипломаты, посетившие по случаю Дедов захоронение жертв сталинского режима в Куропатах под Минском, вновь подверглись нападкам и унижению со стороны сотрудников белорусских государственных СМИ.

"По случаю Дедов, Дня памяти предков, по давней традиции, дипломаты стран Евросоюза, Великобритании и Швейцарии посетили Куропаты, чтобы почтить память бесчисленных жизней и талантов, уничтоженных напастью тоталитаризма. Народный мемориал Куропат – свидетель неустанного труда многих отважных белорусов, которые в любых невзгодах заботились о защите достоинства погибших и национальной исторической памяти. Надеемся, что уроки истории будут извлечены", - говорится в сообщении европейских дипломатов.

Белорусская пропаганда назвала эту акцию «очередной провокацией» со стороны «евроизбирателей».

«Выполняя грязные приказы своих кураторов из-за холма, с хмурыми лицами и убогими букетами представители иностранных государств продолжают нагло пользоваться своим статусом. Политическая акция, несмотря ни на что. Большинство из них даже не понимали, зачем они здесь. На вопросы журналистов полная тишина и опущенные глаза", - сообщает СТБ.

Дипломаты не отвечали на провокации пропагандистов. Некоторые из них открыто заявили, что не хотят разговаривать с представителями государственных СМИ.