Власти РБ надеются в октябре ввести в промэксплуатацию второй блок БелАЭС

Лукашенко сегодня на совещании в Минске назвал неплохим результатом итоги работы первого блока Белорусской АЭС и подтвердил, то второй блок станции будет включен в сеть уже в апреле.

«С момента включения первый блок выработал уже более 12,5 млрд кВт.ч, что позволило заместить свыше 3 млрд кубометров газа и сэкономить для страны более $400 млн. Результат неплохой для начала", - сказал Лукашенко.

«В апреле запланировано первое пробное включение в сеть второго энергоблока. При этом мощность реакторной установки будет поднята до 40%. В апреле-сентябре будут последовательно осуществляться работы по освоению мощности реакторной установки до номинальной с проведением испытаний в рамках опытно-промышленной эксплуатации. Готовность к сдаче АЭС в целом в соответствии с программами ввода в эксплуатацию прогнозируется в октябре 2023 года", - доложил в свою очередь министр энергетики Виктор Каранкевич.

«Общая строительная и технологическая готовность второго энергоблока составляет порядка 98%. Ведутся подготовительные работы на завершающей стадии для запуска цепной реакции и вывода реакторной установки на минимально контролируемый уровень. Это 1% мощности реактора", - уточнил чиновник.

Лукашенко также использовал тему совещания как повод в очередной покритиковать оппонентов.

"Вы помните, все альтернативщики, ныне беглые, обещали в случае прихода к власти закрыть атомную станцию. Хотя уже миллиарды были вложены в ее строительство. К этому их подталкивали наши конкуренты, прежде всего, к сожалению, ближайшие наши соседи Польша и Литва. И что сегодня? Польша запланировала строительство двух атомных станций, а может быть, и трех. Литва также заявляет о строительстве своей атомной станции. А теперь прикиньте: если бы мы, заигравшись в политические игры, прекратили строительство или закрыли атомную станцию? Или они пришли бы к власти и прикрыли эту атомную станцию, куда тогда уже было вложено около $5 млрд? Вот их лицо"…