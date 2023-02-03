Последнее обновление: 03.02.2023 10:29

Пробное включение второго энергоблока БелАЭС в сеть планируется в марте-апреле

Пробное включение второго энергоблока БелАЭС в сеть планируется в марте-апреле, сообщил замминистра энергетики Михаил Михадюк.

«На блоке практически завершен монтаж технологического оборудования и трубопроводов. Выполняются пусконаладочные работы. Идет подготовка к разогреву и гидравлическим испытаниям первого и второго контура реакторной установки на прочность и плотность. Затем последует выход на минимально контролируемый уровень мощности реакторной установки. После этого специалистам предстоит провести большой объем физических, электрических и других испытаний на различных режимах работы блока с поэтапным наращиванием его мощности», - уточнил он.

Ввод второго энергоблока в промышленную эксплуатацию запланирован во втором полугодии 2023 года.

Ранее по теме


<Январь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Февраль 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272812345
6789101112
Энергетика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование