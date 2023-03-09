Литовская разведка сообщила о трещинах в первом энергоблоке БелАЭС

Департамент госбезопасности Литвы в своем бюллетене сообщил о том, что в первом энергоблоке Белорусской АЭС были обнаружены трещины.

Литовская разведка напоминает, что в 2022 году первый энергоблок АЭС был остановлен для регламентных работ, но информацию о выявленных дефектах власти Беларуси не публиковали.

«По имеющимся разведывательным данным, Беларусь и «Росатом» скрыли информацию об инцидентах, которые случились на БелАЭС, а также о дефектах, обнаруженных в системах реакторов. В мае 2022 года системы управления первым энергоблоком БелАЭС зафиксировали трещины в сварных швах верхних шпонок корпуса реактора. По оценке специалистов, качественно устранить дефекты можно, только сняв реактор, однако в силу политических причин такой вариант даже не рассматривали. Технические проблемы мешали запуску второго блока», — говорится в документе.

«Его должны были запустить в эксплуатацию в 2022 г., но в феврале 2022 года зафиксировали химическое изменение состава воды, охлаждающей реактор блока - вода была загрязнена смолами. Констатировали, что механическим способом надо почистить все трубы контура и выгрузить ядерное топливо. (...) Вполне вероятно, что дефекты технических деталей были и после запуска второго блока», - допускает литовская разведка.