Литва направила Беларуси ноту протеста из-за пуска второго блока БелАЭС

Литва направила Беларуси ноту протеста из-за скорого пуска второго блока БелАЭС, в которой требует немедленной остановки проекта "до решения всех международных вопросов, выявленных в ходе миссий и проверок вопросов ядерной безопасности".

"Подготовка Беларуси к пуску второго неисправного энергоблока АЭС с сокрытием от общественности инцидентов и дефектов, а также угрозы президента России разместить ядерное оружие в Беларуси свидетельствуют о безответственном поведении диктаторских режимов в отношении ядерной энергии", — заявил глава МИД Габриэлюс Ландсбергис.

Отмечается, что проекте Белорусской АЭС "еще много нерешенных вопросов безопасности".