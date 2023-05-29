Литва попросила остановить работу Белорусской АЭС

Литовская государственная инспекция по безопасности атомной энергетики сообщила, что в прошлый четверг направила письмо в Министерство по чрезвычайным ситуациям Беларуси с призывом остановить эксплуатацию и пуск 1 и 2 энергоблоков Белорусской АЭС в Островце.

"Большинство вопросов обеспечения ядерной безопасности до сих пор не решены. Инспекция напомнила, что все еще ждет ответов на поставленные вопросы безопасности, связанные с выбором и оценкой площадки, устойчивостью определенного критического для безопасности оборудования Белорусской АЭС к сейсмическим явлениям и последствиям авиакатастрофы большого коммерческого самолета, выполнением рекомендаций по стресс-тестам, вероятностной оценкой безопасности, оценкой пожарного риска и другими вопросами безопасности", – говорится в сообщении.

Литовская госинспекция просит белорусские органы объяснить обнародованную информацию о том, что контур охлаждения реактора 2-го энергоблока станции был загрязнен органическими веществами, а вторичного циркуляционного контура 1-го энергоблока – радионуклидами. Инспекция также запрашивает разъяснения относительно недостатков крепления корпуса реактора, а также относительно выявленных дефектов и незавершенных работ, передает Delfi.

"Цель – получить от Беларуси информацию об установленных предельных значениях активности радионуклидов, выбрасываемых в окружающую среду. Инспекция также призывает МЧС и другие ответственные учреждения Беларуси опубликовать рекомендации, предъявленные во время международных экспертных миссий, и результаты их выполнения, предоставить дополнительную информацию, которая необходима для более точного прогнозирования возможных аварийных выбросов", – говорится в сообщении.

Копии письма были направлены в Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), Европейскую комиссию, Европейскую группу по надзору в сфере ядерной безопасности (ENSREG) и Ассоциацию западноевропейских органов регулирования ядерной безопасности (WENRA).