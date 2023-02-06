Латвия построила 36 километров забора на границе с Беларусью

В рамках первой очереди строительных работ на латвийско-белорусской границе с августа 2022 года до конца января этого года построено 36,1 км постоянного ограждения, сообщает Delfi.

На участке протяженностью около 82 км из предусмотренных в рамках первой очереди 85,8 км вырублены деревья. В целом сейчас строительные работы ведутся на 75 из 82 км границы, очищенной от деревьев.

Проект предусматривает строительство ограждения на границе протяженностью 173 км. Первый участок протяженностью 85,8 км будет завершен к весне этого года, а второй протяженностью 63,9 км - к весне 2024 года. Параллельно с реализацией первых двух очередей строительства разрабатывается техническая спецификация для третьей очереди.

Право на строительство первых девяти приоритетных участков постоянного ограждения на границе по итогам ценового опроса получила компания "Citrus Solutions", которая реализует проект за 53,57 млн евро.

Право на строительство следующих шести участков инфраструктуры в рамках второй очереди также получила "Citrus Solutions", а один участок построит ООО "VIA". Расходы на реализацию второй очереди составят 38,7 млн евро без НДС.

Европейская комиссия в июле прошлого года одобрила запрос министерства внутренних дел Латвии на выделение 63 миллионов евро для укрепления границы с Беларусью.