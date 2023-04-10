Латвия построит еще более 60 км ограждения на границе с Беларусью

Латвия намерена в этом месяце начать второй этап возведения ограждения на участке гарницы с Беларусью протяженностью 63,9 км, сообщает Delfi.

На четырех участках - в сухих зонах - первого этапа (85,8 км) работы по строительству забора завершены и сейчас объект сдается заказчику, сообщил председатель правления Государственной недвижимости (VNĪ) Ренарс Гришкевичс.

"Мы уже можем видеть реальные результаты проделанной работы, что позволяет без неоправданной задержки начать строительство независимого ограждения также на этапах, входящих во второй этап. Благодаря сотрудничеству всех сторон, вовлеченных в проект, удалось решить большинство проблем, из-за которых работы по отчуждению затянулись в прошлом году. Мы уверены, что первый этап строительства забора, как и было запланировано, завершится в начале осени этого года, а работы второй и третьей очереди пройдут по графику", - подчеркнул Гришкевичс.

На первом этапе на латвийско-белорусской границе было построено около 54 км забора, теперь объект сдается заказчику (VNĪ) четырьмя частями. Строительство небольшой части заболоченных участков отложено до лета, когда их можно будет застроить в соответствии с требованиями безопасности труда.

На первом этапе фактически завершена вырубка леса. На участках для второго этапа вырублено 11,15 км, что позволяет начать строительство постоянного ограждения уже в апреле. На втором этапе также продолжаются проектные работы.

На третьем этапе (Даугавском) вскоре может начаться проектирование и строительство шести башен связи с подъездными путями - сейчас заключается договор на строительные работы.

Параллельно со строительством забора начата подготовка к оснащению забора современными технологиями. Ответственность за строительство и реализацию технологической инфраструктуры границы возложена на LVRTC.

В целом проект предусматривает строительство 173-километровой латвийско-белорусской пограничной полосы.

Первая очередь строительства ограждения протяженностью 85,9 км будет завершена к началу осени этого года, а вторая очередь (63,9 км) и третья очередь (16,7 км) - до конца 2024 года.

Общая стоимость строительства первых двух этапов строительства пограничной инфраструктуры составляет 102,7 млн евро. Покрыть их планируется при поддержке фондов ЕС.