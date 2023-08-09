Латвия на полгода усилит охрану границы с Беларусью

Правительство Латвии приняло решение на полгода усилить режим охраны границы с Беларусью, сообщает LSM.

В течение шести месяцев, с 11 августа этого года до 10 февраля следующего года, на административных территориях Лудзенского, Краславского, Аугшдаугавского краев и Даугавпилса усилят режим работы системы охраны границы.

Приказ правительства был издан для обеспечения неприкосновенности государственной границы и предотвращения государственной угрозы, принимая во внимание непропорционально большое количество случаев незаконного пересечения латвийско-белорусской границы, попыток пересечения границы и их растущую тенденцию.

Министерство внутренних дел Латвии сообщило, что от Литвы и Польши до сих пор поступает информация о случаях незаконного пересечения границы с территории Беларуси.

Поэтому очень важно обеспечить единые и скоординированные международные действия в отношении таких попыток незаконного пересечения государственной границы, чтобы обеспечить равную защиту границ стран всего региона с Беларусью.

Как свидетельствуют данные МВД, с 11 августа 2021 года в пересечении латвийской границы было отказано более 14 000 человек, в том числе 5461 человеку с 1 января по 7 августа этого года.

Утвержденный правительством приказ предусматривает, что Государственная пограничная охрана усилит контроль за латвийско-белорусской границей, а Национальные вооруженные силы и Госполиция окажут необходимую поддержку Госпогранохране. Согласно приказу, должностные лица Госпогранохраны и Госполиции имеют право в случае предотвращения проникать в жилые и нежилые помещения и на земельные участки с целью выявления мест, где скрываются лица, незаконно пересекшие границу, или предотвращения угрозы жизни людей.