СК Беларуси сообщил о замерзшем трупе иностранца на границе с Латвией

Следственный комитет Беларуси сообщил о найденном на границе с Латвией замерзшем трупе иностранца и обвинил в этой смерти пограничников Латвии

«В очередной раз недалеко от границы с Латвией в Браславском районе белорусские правоохранители обнаружили обледеневшее тело беженца. У погибшего не было при себе личных вещей и документов», - говорится в сообщении СК.

«Уже по «сложившейся традиции» латвийские правоохранители продолжают выбрасывать людей из «логова демократии». Вместо цивилизованного решения миграционного кризиса европейские страны просто выталкивают беженцев, в результате чего от холода и голода гибнут сотни иностранцев, которые хотели найти спасение», - утверждает ведомство.