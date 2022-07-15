Латвия ответила на «безвиз» Лукашенко

Сейм Латвии 14 июля принял поправки в закон «Об акцизах», призванные минимизировать последствия от введенного властями Беларуси безвиза для жителей Латвии.

Согласно поправкам, физлица смогут ввозить подакцизные товары (бензин, сигареты, алкоголь) из Беларуси и России на территорию Латвии без уплаты налогов не чаще 1 раза в 30 дней. В настоящее время действует ограничение «не чаще 1 раза в 7 дней».

Изменения внесены для того, чтобы с учетом геополитической ситуации не допустить выезда граждан Латвии в Россию и Беларусь для приобретения определенных подакцизных товаров, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Поправки также делегируют Кабмину право определить случаи, когда водителям коммерческого транспорта будет необходимо декларировать подакцизные товары и объем топлива в баках транспортного средства.